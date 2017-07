Crevacuore: sbanda e centra due auto in sosta

CREVACUORE - Perde il controllo del suo furgone e finisce contro alcune auto parcheggiate in via Garibaldi, a Crevacuore.

I FATTI - È accaduto ieri, martedì 25 luglio. Un nordafricano, di 29 anni, forse distratto alla guida, è andato con il suo mezzo a collidere contro una Yundhai e una Fiat Punto in sosta, rimanendo leggermente ferito. Soccorso dalle due persone che viaggiavano con lui, è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri.