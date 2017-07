Una donazione di 4.500 euro contro il vizio del fumo

BIELLA - Sabato 22 luglio, nello Spazio LILT in Via Ivrea, il Collegio di Sant’Antonio Abate ha ufficialmente consegnato alla vice presidente di LILT Biella, Daniela Alberici Mancini, un assegno pari a 4.500 euro. L’intera somma sarà finalizzata a sostegno del Centro Antifumo, per il quale negli anni precedenti hanno già contribuito alla realizzazione dell’intero ambulatorio.



IMPEGNO COSTANTE - E’ stato rinnovato anche quest’anno l’impegno del Collegio di Sant’Antonio Abate, insieme al concessionario Borgo Agnello S.p.A., a supporto della prevenzione oncologica. Un impegno consolidato e diventato ormai tradizione. Sono infatti cinque anni, dal 2012, che il Collegio ha deciso di devolvere il ricavato del pranzo nell’ambito della «Festa dei carrettieri e degli autotrasportatori» che si svolge ogni anno nel periodo di febbraio a favore di LILT Biella.



LA DONAZIONE - «Il vizio del fumo con le gravi problematiche che esso comporta - dice il presidente del Collegio, Mauro Gonella - è purtroppo molto diffuso tra gli autotrasportatori. L’impegno a donare in favore del centro anti fumo vuole essere un modo per aiutare e far riflettere». L’assegno è stato consegnato dalla Signora Marisa Boca Savoini alla vice presidente di LILT Biella, Daniela Alberici Mancini. Presenti all’incontro alcuni soci del Collegio di Sant’Antonio Abate tra i quali i titolari del concessionario Iveco e di Fiat Professional Borgo Agnello S.p.A di Gaglianico.