Campiglia Cervo, tutto pronto per la Festa della Birra

CAMPIGLIA CERVO – Tempo di festa in Alta Valle del Cervo dove sono in programma da sabato 29 luglio i festeggiamenti per la trasizionale Festa della Birra organizzata dalla Pro Loco di Campiglia e dal gruppo alpini Valle Cervo. La festa farà riunire tutti gli abitanti della Valle e non solo per un bel momento di condivisione e divertimenti. L’evento si svolgerà dalle 19, anche in caso di pioggia, all’interno dell’ex società di mutuo soccorso di Campiglia. Durante la serata si potranno gustare diverse specialità del territorio e ottimi panini e non potrà mancare l'accompagnamento della musica live con la presenza dei Dj Simone Luini e Dj Enzino.

Per maggiori informazioni contattare: 3381853020 (Roberto) o 3397451377 (Marina).