A Bielmonte caccia alle stelle di San Lorenzo

BIELMONTE - In occasione della notte di San Lorenzo a Bielmonte è proposta una serata speciale con lezione di astronomia e osservazione delle stelle con Fabio Peri, Direttore del Planetario di Milano. Appuntamento giovedì 10 agosto con il seguente programma: 19.15 ritrovo al Ristorante Bucaneve di Bielmonte e cena, alle 21 trasferimento al Piazzale 2 di Bielmonte presso l’area attrezzata con sdraio e sedie e 6 telescopi. Ad ogni partecipante verrà fornita la mappa astronomica del cielo d’agosto per seguire meglio la lezione dell’esperto, alle 21.15 lezione di astronomia in attesa del buio, alle 22 osservazione guidata con una breve introduzione al fenomeno delle Perseidi e qualche utile consiglio, a mezzanotte terminerà l'osservazione. L’allestimento tecnico è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione con l’ Uba - Unione Biellese Astrofili. In caso di tempo instabile l’esperto continuerà la sua lezione all’interno del Ristorante Bucaneve con proiezioni tratte dall’archivio del Planetario di Milano.



Info e prenotazioni

Si consiglia ai partecipanti di portare una piccola pila portatile e una coperta; inoltre è consigliato, vista l’umidità della sera, di munirsi di un giubbotto impermeabile. Prenotazioni presso l'Albergo Bucaneve Sport & Wellness Panoramica Zegna Bielmonte, tel. 015.744184, bucaneve@oasizegna.com.