Leonardo Manera, il comico di Colorado agli Orsi

BIELLA - Al centro commerciale Gli Orsi proseguono gli eventi estivi all’insegna della comicità: venerdì 28 luglio l’artista Leonardo Manera intratterrà gli ospiti della galleria commerciale con tanti sketch divertenti e tante risate. L’attore comico, reduce dai famosissimi programmi televisivi di Paperissima, Zelig e Colorado, salirà sul palco del centro commerciale alle 20 per regalare al pubblico un’imperdibile serata dedicata al divertimento.



ALTRI ARTISTI - rInoltre, lo show di Leonardo Manera sarà preceduto dallo spettacolo del bravissimo Mr. Magic Mariano, un mago e un comico di grandissima esperienza, e dalla splendida Aurora Calabrese, cantante biellese di talento che stupirà tutti i presenti con la sua voce indimenticabile.



TANTO ANCORA - Ma gli appuntamenti a Gli Orsi non finiscono qui: tante altre iniziative aspettano i visitatori del centro commerciale per trascorrere un’estate piena di divertimento ed emozioni. Il centro commerciale Gli Orsi invita i suoi ospiti a non perdersi l’occasione di vivere una piacevole serata in compagnia di questi talentuosi artisti!