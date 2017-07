Cossato, due incontri per il Movimento 5 Stelle

COSSATO - Il Movimento 5 Stelle Piemonte - Gruppo di Cossato organizza nel mese di luglio due appuntamenti per incontrare i cittadini e parlare del futuro della città: giovedì 27 luglio alle ore 21 presso il bar La Favola di Cossato in piazza Angiono 16 e sabato 29 luglio a partire dalle ore 9 sarà presente con un gazebo, sempre a Cossato in piazza della Chiesa.



OBIETTIVO 2024 - Entrambi gli appuntamenti sono da ricomprendersi nell’ambito dell’iniziativa #Cossato2024 [cossatoventiventiquattro], progetto di recupero e ristrutturazione urbanistica, volto al rilancio della città come polo attrattivo delle attività economiche, sociali e culturali; un luogo dove far convergere creatività, aspettative, risorse. La città del "divenire".