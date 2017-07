Calcio: un nuovo anno, una nuova Biellese

BIELLA - La società A.S.D. La Biellese presenterà lunedì prossimo, il 31 luglio, al centro commerciale Gli Orsi, la sua 1°squadra e il settore giovanile per la stagione 2017/2018. A partire dalle ore 18, nella piazza centrale del centro commerciale si terrà la presentazione ufficiale della squadra e del settore giovanile bianconero.

PROGRAMMA - Alle 18 presentazione del settore giovanile, seguito dalla presentazione della 1° squadra e dello staff tecnico, verso le 18.45. Finite le presentazioni i giocatori saranno a disposizione per le interviste con i giornalisti, si pensa verso le 19.39 circa.



IL RITIRO - Il ritiro a Graglia che si terrà da inizio agosto e proseguirà durante il mese con un programma fitto di allenamenti, vede convicati i portieri: Edoardo Goio, Francesco Biolcati, Daniel Loggia, Marco Voltan; i difensori: Alessandro Sella, Mirko Ferrarese, Davide Cristino, Alberto Canton, Florin Gusu, Riccardo Nicoletta, Martino Cremonte; i centrocampisti: Pietro Botto Poala, Stefano Vanoli, Michael Corio, Tommaso Samarotto, Nicolò Munari, Fabrizio Cafaro; gli attaccanti: Edoardo Artiglia, Jack Andrea Latta, Marco Pierobon, Daniele Scavetta, Marco Vedda. Tutti saranno sotto le direttive dell'allenatore, Andrea Roano.



AMICHEVOLI - Il programma delle amichevoli parte la prima domenica di agosto, alle 16.30 i bianconeri si scontreranno con la G.S. Arconatese 1926 allo stadio La Marmora. La squadra che milita nel campionato di Serie D. L'ingresso sarà gratuito. Il calendario fitto proseguirà la domenica successivs, il 13 agosto, stessa ora, stesso posto, stesso prezzo, ma avversario differente. La Biellese giocherà infatti contro Accademia Borgomanero. Squadra che milita nel campionato di Promozione. Dopo la pausa per godersi ferragosto di nuovo in campo giovedì 17 alle 18, anche se l'orario è da confermare: US Sestese Calcio – La Biellese (a Sesto Calende). La squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Ancora tre appuntamenti: domenica 20 agosto intorno alle 16.30 (orario da confermare) con La Biellese - USD Quincitava, nel campo di Quincinetto. Squadra che milita nel campionato di Promozione; mercoledì 23 agosto alle 18 i bianconeri si misureranno a Cossato con la squadra di casa USD Città di Cossato. Squadra che milita nel campionato di Prima Categoria; infine mercoledì 6 settembre alle 20.30 Sizzano Calcio – La Biellese ( a Sizzano) Squadra che milita nel campionato di Prima Categoria. L'ultima partita in programma verrà giocata solo se La Biellese non sarà impegnata in Coppa Italia.