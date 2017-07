Mezzana Mortigliengo si prepara alla Festa Patronale di S. Bartolomeo

MEZZANA MORTIGLIENGO – Puntuale come ogni anno torna la Festa di San Bartolomeo organizzata dall'Associazione sportiva Mezzanese in programma dal 19 al 28 agosto. Una lunga festa dalla formula più che consolidata con uno stand gastronomico tra i più forniti del Biellese che ogni sera propone specialità diverse ed aprirà ogni sera alle 19 ed ancora tante grandi serate musicali: sabato 19 agosto alle 21.30 la Mezzana Summer Night, grande nottata anni '70, '80, '90 con Italian Graffiti. Venerdì 25 agosto sempre alle 21.30 si balla latino americano con i Movida Club. Sabato 26 agosto la serata musicale è affidata a Daniel Mas, suoni, brividi e grandi successi in dialetto piemontese. Domenica 27 agosto ancora danze con lo Zodiaco Group ed infine la grande giornata finale di lunedì 28 agosto: si comincia alle 14.30 con la gara di scopa all'asso a baraonda, alle 19 grande cena in allegria e dalle 21.30 il concerto dell'ospite d'onore: la cantante Fiordaliso. Alle 23.30 chiusura con l'estrazione dei premi della lotteria.