«Suoni oltre le nuvole» all'Alpe Monticchio

BIELLA - MontagnaFest 2017 prosegue questa domenica con un nuovo appuntamento della rassegna «Suoni oltre le nuvole» promossa dal Biella Jazz Club con la direzione artistica di Max Tempia. Location d’eccezione sarà l’Agriturismo Alpe Moncerchio, nel cuore dell’Oasi Zegna, per un concerto pomeridiano che inizierà verso le 16 in compagnia dell’NrG Duo di Nora Mello Grand (voce) e Giovanni Panato (chitarra).



LA GIORNATA - Il programma prevede, per chi lo desidera, una breve escursione a piedi per raggiungere l’Alpe Moncerchio e al termine della performance la possibilità di un aperitivo o merenda sinoira. Questi i dettagli: ritrovo alle ore 14.45 al parcheggio del Bocchetto Sessera, passeggiata adatta a tutti di circa 45 minuti fino all’Agriturismo Alpe Moncerchio, concerto, aperitivo o merenda sinoira.



IL DUO - L’NrG Duo è un sodalizio artistico che solca le scene ormai da 10 anni e che propone un vasto repertorio pop in versione acustica, grazie alla voce di Nora Mello Grand accompagnata alla chitarra da Giovanni Panato. Nel loro repertorio grande è la varietà e l’ispirazione, in grado di proporre uno show interessante e piacevole ad ogni tipo di pubblico. Frutto della miscela tra diversi generi e stagioni musicali, nei concerti dell’NrG Duo si respira aria di jazz e blues con frequenti deviazioni verso il soul e il pop internazionale. Una scelta di brani che permette alla grande musicalità vocale di Nora di fondersi perfettamente con la vivacità tecnica di Panato, creando un sound particolarmente coinvolgente, dove le atmosfere «jazzy», tipiche del duo chitarra e voce, e gli arrangiamenti, valorizzano al meglio le qualità tecniche ed espressive dei due interpreti.



MONTAGNAFEST2017 - Arte in quota, sguardo sul territorio che vedrà come le dita di una mano, le cinque valli e le alpi biellesi che abbracciano la città capoluogo con scenari e prospettive emozionanti. MontagnaFest2017 unisce natura, uomo e paesaggio rendendoli elementi complementari di un ensemble artistico multidisciplinare in cui linguaggi contemporanei si fondono con la cultura e la tradizione dei luoghi alpini che li accolgono. Per il terzo anno consecutivo MontagnaFEST è il cartellone di iniziative artistiche multidisciplinari promosso da ATL - Azienda Turistica Locale del Biellese in collaborazione con numerose organizzazioni culturali del territorio e realizzato grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (mentre è in attesa di assegnazione un contributo alla Fondazione CRT, già sostenitrice delle precedenti edizioni), insieme a Provincia e Comune di Biella.



AGENDA FITTA - Da luglio a settembre, 9 diversi progetti in cui persone, arte e natura si incontrano nelle Alpi Biellesi, luogo di costruzione dell’identità di questo territorio e fulcro dell’innovazione che lo rivolge al futuro, in un percorso che sogna di rafforzare il senso di comunità, di promuovere il territorio e di unire - idealmente e fisicamente - le cinque valli: dall'ampia e soleggiata Valle Elvo alle più austere Valli Oropa e Cervo, fino alle Valli orientali Mosso e Sessera.



#MF17RACCONTA - In abbinamento all’avvio di MontagnaFEST2017 verrà lanciato l’hastag #MF17Racconta per invitare il pubblico a lasciare traccia della loro esperienza con un racconto, una immagine, un pensiero.