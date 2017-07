Gioventù Nazionale, pausa per il mercatino dei libri usati

BIELLA - Ieri si è chiusa la prima parte di lavoro del mercatino del libro usato di Gioventù Nazionale, che riaprirà dopo un periodo di ferie il 22 agosto, in via dei Seminari 2, presso la sede di Fratelli d'Italia e proseguirà fino al 7 settembre, sempre dal martedì al giovedì, con orario 15.30-17.30.



UN GIOVANE - «Siamo soddisfatti del lavoro fatto finora - dice Guido Gazzola - centinaia di studenti si sono rivolti a noi per acquistare e per vendere e centinaia di libri sono stati scambiati. Sapere di svolgere un'attività utile per la comunità ci ripaga di tanti sforzi e il riconoscimento della gente ci conferma la bontà del nostro lavoro. Con orgoglio anche quest'anno dalla parte degli studenti e delle loro famiglie.»