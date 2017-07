Sala Biellese, l'associazione Andirivieni presenta «E uscimmo a riveder le stelle... cadenti»

SALA BIELLESE - Per celebrare San Lorenzo e le sue stelle cadenti l'associazione Andirivieni propone una serata dedicata all’osservazione del cielo in compagnia degli esperti di UBA - Unione Biellese Astrofili. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dell’incantevole mondo delle stelle, imparando a distinguere le varie costellazioni e contemplando la volta celeste. L’evento si svolgerà sabato 12 agosto presso Andirivieni a partire dal tardo pomeriggio con l’osservazione del sole, seguirà una merenda sinoira a tema con piatti «stellari» preparati dal nostro chef, per poi immergersi nel buio della notte della Serra Morenica, lontano dalle luci e dal rumore della città, con l’osservazione delle stelle per riconoscere le diverse costellazioni, le galassie e le stelle cadenti.

Per chi vorrà proseguire la notte a contatto con la natura, sarà possibile pernottare in tenda nel prato oppure presso le camere del rifugio escursionistico Andirivieni. La domenica mattina non mancherà la colazione.

Il programma

Alle 17 osservazione del sole nel prato e presentazione dell’Ass.UBA, alle 18.30 merenda sinoira stellata all’aperto, con piatti a tema, alle 21 osservazione delle stelle: osservazione dal prato e spiegazione guidata da un’esperto astronomo, alle 24 notte sotto le stelle, pernottamento nel prato con tende o in alternativa in rifugio e colazione della domenica. Costo di partecipazione € 7 (in caso di maltempo € 5). Ingresso gratuito soci U.B.A. Merenda sinoira € 15 (bere escluso). Menù bambini € 10. Costo di pernottamento varia in base alla sistemazione scelta. È gradita la prenotazione: 331 120 1800, info@andirivienibiella.it. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.