Gli Orsi non vanno in vacanza, agosto e le attività proposte

BIELLA - Al centro commerciale Gli Orsi continua il divertimento con le attività in programma per il periodo estivo. Gli appuntamenti dedicati ai più piccoli sono ancora tanti e aspettano i visitatori della galleria commerciale per tutto il mese di agosto.



HOVERBOARD - A partire dal 29 luglio fino al 31 agosto verrà predisposta un’area dedicata all’hoverboard. I bambini potranno divertirsi muovendosi con la loro tavola grazie all’equilibrio e all’inclinazione del corpo e lo spazio sarà accessibile dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 21, mentre nel fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 21.



APERITIVI GRATIS - Tutti i venerdì di Agosto, a partire dalle 18, la Food Court offrirà deliziosi aperitivi gratuiti a tutti visitatori del centro commerciale. I quattro appuntamenti in calendario verranno organizzati in collaborazione con Renata Cantamessa, nota scrittrice e curatrice della rubrica radio «Il Bugiardino», che condividerà i suoi consigli su una corretta e sana alimentazione per la stagione più calda dell’anno e distribuirà copie omaggio dei suoi libri. Queste serate saranno accompagnate da alcune attività di animazione dedicate ai più piccoli e da tanta musica.