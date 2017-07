Biella, controlli dei vigili per i rifiuti

BIELLA - Intervento della Municipale in Riva. Si è trattato di controlli ai negozianti in merito allo smaltimento dei rifiuti. L'i'ntervento della Polizia locale di Biella, oggi, sabato 29 luglio, è avvenuto nella centrale via Italia, al mattino. Un'ora di perlustrazione, in un esercizio commerciale del quartiere Riva, alla ricerca di rifiuti smaltiti scorrettamemte. Stando alle prime, quanto sommarie, informazioni, tutto era in regola.