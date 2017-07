SALUSSOLA - Al volante senza patente e senza copertura assicurativa, incappa in un posto di controllo dell'Arma e viene denunciato.

I FATTI - A finire nei guai è stato un 54enne di Salussola, G.R., intercettato dalla pattuglia nella centrale via Rondolino, a Cavaglià. Dagli accertamente è emerso che all'uomo era stato ritirato, qualche tempo fa, il permesso di guida e che non aveva pagato la rata dell'assicurazione. Ma non basta. Aveva nel sangue un tasso alcolemico di oltre due volte superiore al consentito. Quindi una denuncia in più di cui dovrà rispondere davanti all'autorità giudiziaria, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro.

PRATOSESIA - Indagato per guida in stato di ebbrezza, sempre dai militari dell'Arma, anche un 41enne di Pratosesia. In questo caso il tasso era di 0,89 grammi/litro a fronte dello 0,50 permesso dalla legge.