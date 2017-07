Ponderano, tutto pronto per la Festa di San Lorenzo

PONDERANO – Torna come di consueto la festa di San Lorenzo che prenderà il via venerdì 4 agosto. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, si svolgerà nel bel Giardino dei Platani. Tante le novità per questa edizione che proseguirà fino al 10 agosto. Per la serata giovane, ad aprire le danze la Discoteca NumberOne, che con la sua musica farà ballare tutti. Sabato 5 agosto sul palcoMax Gillo, mentre domenica 6 agosto il protagonista musicale sarà Graziano. Per tutte le tre serate ci sarà la possibilità di cenare nel Giardino dei Platani, allestito dai volontari che seguono anche la cucina. La seconda novità, che si unirà alla griglia in funzione per tutto il periodo dei festeggiamenti, saranno le diverse specialità culinarie come stinco con patatine il venerdì, fritto misto di mare per sabato e agnolotti al sugo di selvaggina per domenica, sempre preparati con alimenti di prima qualità. Nell’ottica di offrire sempre di più ai propri soci e ai ponderanesi, la Pro Loco ha iniziato inoltre una collaborazione con l’associazione giovanile di volontariato «Il Baule» di Gaglianico, che nella serata di sabato farà divertire tutti i bambini presenti con uno spettacolo dalle 21.15 all’interno del Giardino dei Platani.

Trampolieri, maschere e banda musicale

La Compagnia sarà presente anche domenica 6 agosto dalle 19 con i trampolieri che apriranno la sfilata delle Maschere Biellesi, accompagnati dalla banda musicale G.Rossini. Dopo il grande successo dello scorso anno, ritornano con i loro splendidi abiti in paese Sin e Marietta, che durante la serata li omaggeranno con un piccolo dono. In fine, mercoledì 9 agosto in chiesa alle 21 si terrà il concerto di organo del maestro Beniamino Calciati che accompagnerà la mezzosoprano Silvana Silbano, mentre giovedì 10 alle 20.30 sempre in chiesa si terrà la messa in onore del patrono S. Lorenzo a cui seguirà al Giardino dei Platani il concerto della banda musicale G. Rossini diretta dal maestro Massimo Folli. Per info: www.prolocoponderano.it.