Callabiana, tutto pronto per i festeggiamenti d'agosto

CALLABIANA – Tornano i festeggiamenti d'agosto in paese come sempre con un ricco programma dal 5 al 19 agosto. Ecco cosa vi attende: sabato 5 agosto serata d'apertura, alle 19.30 lo chef consiglia gran bollito misto, braciole, salsiccette, spiedini, sottofiletto di vitello, wurstel, porchetta alla romana a seguire danze con la discoteca mobile Number One. Domenica 6 agosto alle 17 in collaborazione con Asl Biella inaugurazione del percorso «La salute in cammino: 10.000 passi per stare bene», alla sera dalle 19.30 Valzer e dintorni, esibizione di ballo della scuola di danza «Intrecci d'arte», in cucina lo chef consiglia paella alla valenciana, braciole, salsiccette, spiedini, sottofiletto di vitello, wurstel e porchetta alla romana, si balla di nuovo con la discoteca mobile Number One. Mercoledì 9 agosto, Serata dell'ospite: alle 21 in concerto Bobby solo, ingresso gratuito, dalle 19.30 in cucina lo chef consiglia lonza al pepe verde. Giovedì 10 agosto dalle 19.30 lo chef consiglia il gran fritto alla Piemontese, a seguire balli per tutti con la discoteca mobile Number One. Sabato 12 agosto dalle 19.30 specialità della serata, cinghiale alla provenzale con purè. Domenica 13 agosto dalle 19.30 in cucina la specialità sarà il caciucco seguiranno coome sempre i balli scatenati con la discoteca Number One. Martedì 15 agosto 37esimo raduno dei Callabianesi ed amici di Callabiana, alle 11 Santa Messa, alle 12.30 pranzo su prenotazione (23 euro). Giovedì 17 agosto dalle 19.30 dalla cucina lo chef consiglia un tuffo nel mare con il Padellone di mare, gran fritto misto di Paranza a seguire danze con la discoteca Number One. Sabato 19 agosto Grande serata finale, alle 19.30 la specialità culinaria sarà il merluzzo alla livornese con polenta o polenta concia a seguire ultima serata danzante con la discoteca Number One. Tutta la festa si svolgerà al coperto nella bellissima struttura dell'area feste. Per info: prolococallabiana.it.