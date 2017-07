Fondo Edo Tempia, donati 1000 euro

BIELLA - Sport e solidarietà nello splendido scenario del circolo del golf di Biella «Le Betulle» a Magnano, dove domenica 23 luglio si è giocato il torneo benefico «Coppa Fondo Edo Tempia». Il ricavato delle iscrizioni, pari a 1.000 euro, è stato devoluto ai progetti di prevenzione e ricerca in del Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori. «Ancora una volta abbiamo constatato quanto sia forte e importante il legame che unisce i biellesi alla nostra associazione – ha detto Anna Rivetti, vice presidente del Fondo -. Grazie a tutti, giocatori e organizzatori, per la vostra generosità e il vostro sostegno».