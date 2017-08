Della Rosa si allena mentre l'Eurotrend aspetta Carl Wheatle

BIELLA - Eurotrend Pallacanestro Biella comunica che l'atleta Gianluca Della Rosa, playmaker di 180 cm, sarà aggregato al gruppo della prima squadra in preseason in attesa del rientro di Carl Wheatle.

CHI E' - Pistoiese, nato il 20 agosto 1996, Della Rosa è il secondogenito di una famiglia di playmaker (il padre Stefano ha giocato a basket a fine anni Ottanta, il fratello di tre anni più grande in Serie C). Muove i primi passi sul parquet nelle giovanili del Pistoia Basket e poi in Legadue, nella stagione 2012-13, per poi trasferirsi e «farsi le ossa» a Livorno, pochi mesi in DNB, e nel Bottegone Pistoia in DNC, club col quale conquista il salto di categoria. Nella stagione 2014-15 scende in campo con doppio tesseramento sia in Serie B col Bottegone, sia con la formazione Under 19 Eccellenza del Pistoia Basket e arriva in finale scudetto contro la Stella Azzurra Roma (avventura, al PalaRuffini di Torino, chiusa con una media di 7.1 punti, 2.6 rimbazi e 6.4 assist a gara). Dall'estate del 2015 e per due stagioni gioca a Rieti, nel girone Ovest di Serie A2, dove chiude il suo secondo capitolo con un minutaggio medio di circa 13 minuti a partita. Nel 2015 esordisce inoltre con l'azzurro della Nazionale Under 19, convocato da coach Capobianco al Mondiale di Creta, chiudendo l'avventura in Grecia con 5.4 punti di media, 1.7 rimbalzi e 1.3 assist. Conta infine la chiamata dell'ItalBasket Under 20 nella primavera 2016, al raduno collegiale di Cantù.

SAMBUGARO - Il general manager di Pallacanestro Biella, commenta: «Siamo contenti della presenza di Gianluca Della Rosa, ragazzo che lavorerà insieme a noi durante il periodo dedicato alla preseason. Arriva da due anni vissuti a Rieti in A2 e oggi è alla ricerca di una squadra con cui giocare la prossima stagione. Allenandosi a Biella avrà l'occasione di mettersi in mostra e di mantenere una buona condizione fisica in vista dei primi impegni ufficiali dei nuovi campionati. Il vantaggio sarà reciproco: con Gianluca innalzeremo il livello degli allenamenti e potremmo fronteggiare l'assenza momentanea di Carl Wheatle, impegnato in queste settimane con la Nazionale della Gran Bretagna nella preparazione ad EuroBasket 2017».