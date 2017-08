Al Parco Comunale di Rosazza suona il rock

ROSAZZA – Una tre giorni dedicata al rock quella che si terrà dal 10 al 13 agosto con l'evento «Rosazza replica il rock». Si comincia giovedì 10 agosto alle 21 con il concerto della The (BI) Street Band in tributo a Bruce Springsteen. Sabato 12 agosto alle 21 invece sul palco nella zona picnic del Parco Comunale salirà la Radiorock Acoustic Rockband mentre domenica 13 agosto alle 21 gran finale con il concerto della Super Combo Band. Non mancherà la buona cucina. Dalle 19 infatti, aprirà il chiosco con birra, salamelle e panini a volontà. Per informazioni: prolocorosazza.it.