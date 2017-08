Tutto pronto per il Ferragosto Netrese

NETRO – Tornano i festeggiamenti del Ferragosto Netrese organizzati dalla Pro Loco di Netro che quest'anno sono in programma dal 9 al 16 agosto. Ecco il programma completo dell'evento: mercoledì 9 agosto, inizio del torneo pallavolo, per info: 342 3767896, alle 20 cena del fritto misto alla piemontese in piazza allietata da Paolo Lino e Alessia. Giovedì 10 agosto finale del torneo di pallavolo, alle 20 premiazioni e grigliata in piazza. Venerdì 11 agosto alle 21 teatro dialettale con «'L roch 'd cantapera». Sabato 12 agosto alle 20 cena itinerante in compagnia della Sensa doit Street band. Domenica 13 agosto alle 20 grigliata in piazza e alle 22 discoteca con Dj Simox. Martedì 15 agosto mostra dell'artigianato e dei prodotti tipici, musica dal vivo con G.Four & Friends e alle 22 il grande spettacolo pirotecnico. Mercoledì 16 agosto chiusura dei festeggiamenti con la distribuzione della polenta concia da asporto in Piazza San Rocco dalle 11.30 a cura della Banda Musicale di Netro. Per informazioni: 346 5821561.