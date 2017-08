Iscrizioni aperte per il pranzo degli anziani di Ferragosto

BIELLA - Il comune di Biella, assessorato Politiche Sociali, organizza, come ogni anno il classico pranzo in allegria per tutti gli anziani che trascorrono il Ferragosto in città, presso il ristorante Agorà (15 agosto, ore 12). La giornata sarà allietata da musica, balli e premi. Le iscrizioni sono aperte a tutti i cittadini di età pari o superiore ai 60 anni fino al 6 agosto. Quota di partecipazione 23 euro a persona. Le domande potranno essere presentate presso i centri anziani cittadini.