Biella, trafficante di uomini albanese arrestato in via Lamarmora

BIELLA - Uomini della squadra mobile della Polizia di Stato hanno arrestato, ieri mattina, un cittadino albanese, ufficialmente residente a Milano, per il reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina. L'uomo (C.M.) era alloggiato in un hotel della città. Le ricerche degli agenti hanno però portato all'individuazione del cittadino straniero in via Lamarmora, dove intorno alle 11 sono scattate le manette. Gli uomini in divisa l'hanno quindi portato in carcere a Biella, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'uomo pende un mandato di cattura internazionale, su indicazione delle autorità di polizia ungheresi. Al vaglio delle autorità le ragioni della presenza dell'uomo nel Biellese.