Uomo si cala i calzoni davanti a una donna

GAGLIANICO - I carabinieri stanno cercando di identificare l'uomo che ieri, martedì primo agosto, si è calato i calzoni davanti a una donna, in via Gramsci, a Gaglianico.

I FATTI - La segnalazione al 112 è arrivata dalla stessa vittima che stava per raggiungere la sua auto, in un parcheggio, verso le 10,30 quando si è trovata davanti lo sconosciuto, di circa 40 anni. Questi, con fare disinvolto, ha abbassato i pantaloni mostrando i genitali, per poi darsi a una rapida fuga, salendo su un'auto. La donna, a quel punto, ha subito chiamato i carabinieri per raccontare l'accaduto, fornendo anche qualche particolare per poter rintracciare l'uomo. Una pattuglia dell'Arma ha raggiunto Gaglianico, ma ormai del soggetto non c'era più traccia. Impegnata nelle ricerche anche la Polizia Locale di Biella, in quanto il veicolo con il 40enne a bordo si sarebbe diretto verso la città. Non è ancora stato chiarito se si è trattato di un episodio isolato, oppure se il soggetto abbia «colpito» anche in altre località del territorio. Quello che è certo, è che rischia la denuncia per atti osceni in luogo pubblico.