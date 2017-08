Appello per donare il sangue. «Ma a Biella non c'è emergenza»

BIELLA - "Siamo consapevoli che a livello nazionale ci sia una grave carenza di sangue nel periodo estivo – sottolinea il responsabile del centro trasfusionale dell’Asl di Biella Loretta Leardini -. Vogliamo rassicurare la popolazione sottolineando che al momento a Biella, grazie alla disponibilità dei donatori, la situazione è sotto controllo: non abbiamo dovuto rinviare interventi o intraprendere azioni particolari, ma non abbassiamo la guardia. L’appello che rivolgiamo ai donatori è quello di continuare a donare, soprattutto in estate, ma consigliamo di farlo in modo costante e programmato. È l’afflusso quotidiano e regolare di donatori, di tutti i gruppi sanguigni, il supporto più prezioso per sopperire alle necessità quotidiane e ci rivolgiamo ai donatori e alle associazione che tanto ci supportano per continuinare ad offrire la loro disponibilità anche in questo periodo di ferie».

Nel video, un'intervista di approfondimento con l'ex presidente dell'Avis di Biella.