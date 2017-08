Torrazzo, torna la Festa Patronale

TORRAZZO – Tutto pronto per i festeggiamenti della Festa Patronale in programma dal 12 al 16 agosto presso il Bocciodromo della Serra. Ecco il programma completo: sabato 12 agosto aprirà la festa il torneo di tennis con Padelle dalle 14.30, a seguire premiazione e apericena. Domenica 14 agosto alle 16 partita Italia-Francia, a seguire dalle 19.30 cena dell'amicizia con polenta concia su prenotazione.. Lunedì 14 agosto dalle 19.30 cena con grigliata, alle 22.30 fuochi d'artificio e a seguire musica con Disco Energia. Martedì 15 agosto si terrà la celebrazione religiosa: alle 11 Santa Messa, alle 15.30 processione per le vie del paese, alle 17 rinfresco offerto dalle priore, dalle 18 estrazione della lotteria e dalle 19.30 cena con grigliata. Dalle 21 musica itinerante per le vie del paese ed in fine dalle 22.30 gran finale con Dj Simox. Mercoledì 16 agosto ultime battute con la baraonda di bocce dalle 14.30. A seguire merenda sinoira. Per informazioni www.bocciodromodellaserra.it, 331 9650172.