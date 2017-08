Biella, tutto pronto al Piazzo per «Bolle di Malto»

BIELLA – Quattro birrifici biellesi, dieci birrifici ospiti, dieci street food questi sono i numeri della nuova edizione di Bolle di Malto l'evento dedicato al gusto ma anche al divertimento in programma a Biella Piazzo, in piazza Cisterna, piazza Monte Cucco e Palazzo Ferrero dal 24 al 27 agosto. Ad accompagnare le degustazioni di birra e prodotti tipici, la musica live e tante altre attività. Durante la manifestazione si cercherà di raggiungere un Guinnes dei primari creando un trenino umano di 2500 persone che attraverseranno il Piazzo in coda, ballando al ritmo di musica.

Un evento che richiama anche la storia della città di Biella; una storia legata ai muri di Piazza Cisterna e del Corso del Piazzo che parlano e ci raccontano che la vita biellese, un tempo, si sviluppava nella città alta. Dalla sua fondazione nel 1160, il Piazzo è sempre stato sede viva e attiva della città di Biella; dimora del mercato cittadino per tanti anni e del Comune, ha via via lasciato spazio allo sviluppo di Biella Piano rimanendo un luogo di attrazione tuttora caratterizzato dalla scenografica piazza Cisterna (con il relativo palazzo Cisterna e altri palazzi nobiliari), i portici con i capitelli di pietra e le decorazioni in cotto. E proprio qui, dove nacque una delle più importanti opere pubbliche di Biella che trasportava e trasporta «il nostro petrolio locale», l’acqua, è stato realizzato l'evento che dimostra quanto sia ancora oggi importante l’acqua per l’economia e lo sviluppo del nostro territorio.

L'acqua e la storia

L’acqua, questa grande protagonista di Biella e del Biellese, che ha reso possibile, come forza motrice, la nascita e lo sviluppo dell’industria tessile e che ancora oggi rende inimitabili i tessuti cardati realizzati mediante il processo di follatura, che ha fatto delle acque minerali imbottigliate nel Biellese le più leggere d’Europa,che ha dato origine nel Biellese al termalismo italiano e che ci candida oggi ad un rilancio delle SPA in grande stile, che ha fatto ottenere l’unico DOP europeo al riso prodotto nella Baraggia Biellese, che, alcuni anni fa, ha fatto individuare nel Biellese il sito ideale per la creazione di un impianto di fabbricazione del sakè da distribuire in Europa: l’acqua, il microclima e una speciale muffa hanno sbaragliato le varie località europee di produzione risicola testate dai giapponesi e dai coreani promotori dell’impresa. E, infine, quell’acqua che ha reso per anni la birra industriale prodotta nel Biellese la numero 1 al mondo, e che oggi fa delle birre artigianali qui prodotte delle preziose e rare esperienze gustative. Nel parlare del Piazzo e dell’acqua non si può non citare la Roggia del Piazzo che insieme alla Roggia del Piano servivano la città di Biella attingendo acqua dal Torrente Oropa; la Roggia del Piazzo è una delle più antiche opere pubbliche della città di Biella risalente all’epoca della fondazione del nostro Borgo medievale.

Il programma completo

Ecco cosa succederà nella quattro giorni di festeggiamenti: si comincia giovedì 24 alle 21 con la cena di gala «Aspettando bolle di malto» sotto le stelle al chiostro di Palazzo Ferrero menù a base di Birra Artigianale. Venerdì 25 agosto alle 21 cena di gala «Aspettando bolle di malto» sotto le stelle al chiostro di Palazzo Ferrero, menù a base di birra artigianale, alle 18 apertura e presentazione, alle 18 primo corso di degustazione a Palazzo Ferrero (su prenotazione), in Piazza accompagnamento musicale di Disco Radio, alle 20 concerto di Fil & Sal, alle 22 concerto delle Schegge Sparse. Sabato 26 agosto alle 11 apertura, alle 11.30 secondo corso di degustazione. Alle 18, terzo corso degustazione su prenotazione, accompagnamento musicale Disco Radio alle 20 concerto de I Cento’s e alle 22 concerto 883, tribute band ufficiale. Domenica 27 alle 11 apertura, alle 11.30 quarto corso di degustazione su prenotazione, alle 18 quinto corso di degustazione accompagnamento musicale Disco Radio, alle 19 Guinness dei Primati, 2500 partecipanti alle 20 concerto di Gibilterra e Glosie e alle 22 gran finale con i Modena City Ramblers. Per informazioni: www.bolledimalto.it.