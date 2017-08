Anziano di Sagliano chiama 360 volte il "112" in un giorno

BIELLA - Flavio F., il 71enne residente a Sagliano Micca, con la passione maniacale per le telefonate e che ha già collezionato diverse denunce per interruzione di pubblico servizio, è tornato a colpire. Ieri, mercoledì 2 agosto, è riuscito a chiamare per ben 360 volte il 112, rischiando di mandare in tilt il servizio. Gli operatori della neonata centrale unica, con sede a Cuneo, hanno faticato non poco a tenerlo a bada, dirottando poi le sue chiamate su Biella. Come al solito, da trent'anni a questa parte, minacciava il suicidio, che mai in tutto questo tempo ha nemmeno pensato di mettere in atto. Purtroppo il grave problema che lo affligge, da sempre, si chiama etilismo e, forse, in preda ai fumi dell'alcol e depresso, cerca in maniera decisamente fastidiosa, di avere un contatto con qualcuno, qualcuno con cui interagire e parlare. Ma non basta. Per l'ennesima volta una pattuglia dell'Arma, sempre ieri, ha dovuto "recuperarlo" a Sagliano e riportarlo a casa. Completamente ubriaco, aveva iniziato a dare in escandescenze su un autobus infastidendo i passeggeri e costringendo l'autista a bloccare il mezzo.