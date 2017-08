Per evitare un furgone finisce contro uno spartitraffico

VALDENGO - Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto ieri, mercoledì 2 agosto, a Valdengo, dove un automobilista è finito contro uno spartitraffico per evitare un altro veicolo in panne.

LA DINAMICA - Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri, un 62enne di origini marocchine, residente a Villa del Bosco, al volante di un furgone Fiat Ducato, si era ritrovato con una gomma a terra e aveva accostato, per cambiare lo pneumatico. Peccato che non avesse segnalato, come prevede il Codice della strada, il guasto, sistemando il triangolo catarifrangente. Pochi minuti, ed è sopraggiunta la Lancia Y condotta da un 24enne di Cossato, che si è improvvisamente trovato davanti l'ostacolo. Per evitarlo, si è schiantato contro lo spartitraffico, restando fortunatamente incolume. I due utenti della strada, dopo l'arrivo dei carabinieri, hanno poi trovato un accordo per il risarcimento del danno.

INCIDENTE ZIMONE - E sempre in tema di incidenti, un uomo di 39 anni, di Strambino, ha investito due caprioli con la sua MiniCooper, a Zimone, rimanendo appiedato. I due ungulati, rialzatisi, si sono dileguati nei boschi.