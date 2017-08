Cossato: danze tribali ai giardini pubblici

COSSATO - I carabinieri di Cossato sono intervenuti ieri, mercoledì 2 agosto, nei giardini pubblici dietro all'Ufficio Postale, dove un gruppo di rifugiati aveva inscenato una sorta di danza tribale.

LA VICENDA - A chiamare il 112 erano stati diversi cittadini, in quando la ventina di soggetti coinvolti stava mettendo in imbarazzo i tanti frequentatori dell'area verde e i bambini. La scena che si presentava, infatti, era poco edificante: non solo si toccavano nelle parti intime, ma consumavano vino e birra, mandando, con i loro telefoni cellulari, musica a tutto volume. All'arrivo della pattuglia, alcuni di loro sono riusciti a dileguarsi e soltanto undici sono stati bloccati e identificati. Terminato il controllo, se ne sono andati senza creare problemi. «Non è accaduto nulla di grave - spiega il sindaco Claudio Corradino - se non che vedendo tanti rifugiati insieme la gente si è spaventata. Si è creato allarmismo e solo per colpa di una politica sbagliata. Non dovevano inviare qui e altrove tante di queste persone e tutte insieme».