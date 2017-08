Biella, è morto il maestro Straudi

BIELLA - E' mancato ieri pomeriggio Emilio Straudi, 87 anni, conosciutissimo in tutto il territorio. Il maestro era stato direttore per decenni della banda musicale cittadina Verdi, della mandolinisctica e ultimamente della Filarmonica Biellese. Molto amato e seguito ha promosso la musica in generazioni di giovani e meno giovani biellesi, con concerti che hanno sempre richiamato numerosi ascoltatori.

La sua morte rappresenta una perdita insostituibile per tutto il Biellese. In lutto per la sua scomparsa, la città di Biella si unisce al dolore della moglie Liliana, dei figli Elena e Paolo e dei familiari tutti. Il rosario verrà recitato oggi alle 19 alla chiesa della SS Trinità, mentre i funerali si svolgeranno domani alle 15,30 in Duomo.