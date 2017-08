A Biella, fervono i preparativi per la grande caccia al tesoro

BIELLA – Ormai è un punto fermo del divertimento di fine estate in città. Anche quest'anno torna la decima edizione della più divertente Caccia al tesoro d'Italia: sabato 16 settembre si partirà dall'Hemingway Musica Club dove è previsto il ritrovo delle squadre che dovranno essere di 5 persone. I partecipanti potranno ovviamente sbizzarrirsi con i travestimenti. Le iscrizioni sono partite il 1 agosto presso l'Hotel Bugella di via Cottolengo 65. Il numero massimo di squadre sarà 80. Si partirà alla volta dei locali o delle tappe previste dalla caccia al tesoro rigorosamente a piedi. I più bravi, più veloci e più creativi a risolvere gli enigmi saranno i vincitori. Per richiedere regolamento ed iscrizioni scrivete a cacciaaltesorobiella@gmail.com oppure Gianfry 347 8789289, Christian 328 8248937.