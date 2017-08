Mongrando: in paese una nuova cittadina italiana

MONGRANDO - Si chiama Avram Paula Iuliana, è originaria della Romania, ed è la nuova cittadina italiana residente in paese. La donna ha ricevuto il prezioso documento datato 31 luglio 2017 direttamente dalle mani del sindaco di Mongrando, Antonio Filoni il quale per l'occasione, ha augurato alla nuova cittadina del paese un futuro sereno e fortunato da italiana a tutti gli effetti. «Una speranza - ha spiegato il sindaco Filoni - condivisa da tutta l'amministrazione comunale e dalla comunità locale, in linea con lo spirito di accoglienza e integrazione che lo contraddistingue».