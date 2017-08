Delitto Preti: ecco la drammatica ricostruzione fatta dai Ris

PRALUNGO - Cosa è davvero successo nella villetta di Lu Fraili, a San Teodoro, in Sardegna, dove nel giugno scorso Dimitri Fricano ha ucciso la fidanzata Erika Preti? I media sardi hanno anticipato il quadro dell'omicidio, in qualche modo svelando quanto avrebbero rilevato i Ris di Cagliari nel corso dei sopralluoghi dei giorni successivi all'uccisione. Emergerebbero particolari drammatici se non agghiaccianti. Ma Luciano Garofano (ex Ris di Parma, consulente della difesa) non ci sta. E sulle colonne del quotidiano La Stampa invita tutti alla prudenza, intervistato ieri da Daniele Pasquarelli.

IL GENERALE - «Ho letto e sentito di particolari fantasiosi riferiti anche ad attività investigative che non sono mai state fatte da nessuno - ha dichiarato il generale al quotidiano piemontese -. Sul luogo del delitto sono stati trovati dei coltelli, ma anche delle pietre e altro materiale che i Ris di Cagliari con grande competenza e attenzione stanno ancora valutando. Quello che è certo, è che i due ragazzi a un certo punto hanno litigato. Per dovere e rispetto nei confronti di Erika e della sua famiglia abbiamo accompagnato con il nostro lavoro difensivo la confessione di Dimitri. Per lo stesso dovere e rispetto nei confronti di Dimitri e della sua famiglia dobbiamo capire cosa sia realmente successo, come e perchè». Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'avvocato difensore di Fricano, Alessandra Guarini, intervistata dal Tg2 nei giorni scorsi: «Troppa fretta di arrivare ad una verità che ha invece bisogno di tempo per essere ricostruita nei dettagli. Non capisco tutta questa smaia di alcuni media».

LA RICOSTRUZIONE - Secondo quando emerso dai media sardi, la scena che si è presentata ai carabinieri del Ris, intervenuti per raccogliere le prove di quella che inizialmente sembrava una rapina finita male e in seguito solo un efferato crimine, sarebbe stata inquietante. Oltre al corpo, martoriato, della ragazza, i suoi capelli biondi, a ciocche, sparsi ovunque. Dalla prima ricostruzione fatta dagli esperti dell'Arma, Dimitri Fricano, in preda all'ira, avrebbe afferrato la 28enne per il capo, mandandola a sbattere contro i mobili, trascinandola, addirittura, per tutta la casa. Erika, raccogliendo tutte le sue forze, gli sarebbe sfuggita, ma lui, più veloce, l'avrebbe ripresa, facendola cadere a terra, in cucina. Ed è lì che si sarebbe consumato il delitto. La ragazza in sua balia, lui che le incombe sopra e si arma di un coltello, affilato, per squarciarle la gola, dopo che l'aveva inizialmente ferita, al culmine del violento litigio, con quello del pane. Adesso pare che i difensori di Fricano tentino di nuovo la carta degli arresti domiciliari, già fallita in prima istanza, per problemi di salute che, a questo punto, parrebbero di natura psichica.