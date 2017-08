Graglia, tutto pronto per «Tre Paesi in Quota»

GRAGLIA – Un evento suggestivo e singolare. Sabato 19 agosto i tre paesi di Graglia, Lillianes e Settimo Vittone, le quattro Pro loco di Graglia, Settimo Vittone e Lillianes si ritrovano alla Punta Tre Vescovi per «Tre Paesi in Quota». La salita per questa edizione è prevista dal versante gragliese. Una giornata da vivere in compagnia degli amici canavesi e valdostani per raggiungere insieme il punto di unione delle nostre comunità. Tutti possono partecipare perchè non solo si potrà salire a piedi, ma anche in elicottero (solo in caso di bel tempo). Ecco il programma: alle 6 ritrovo presso il piazzale San Carlo (graglia) e partenza per il Rifugio Alpe Pianetti con navetta, alle 6.50 partenza salita da Rifugio Alpe Pianetti (1321 m), alle 7 partenza navetta presso il Piazzale di San Carlo (Graglia verso il Rifugio Alpe Pianetti per il volo in elicottero, alle 8 Ppartenza del primo volo in elicottero per Mombarone dal Rifugio Alpe Pianetti, alle 8.3' colazione presso Alpe Baracchette (1812 m) alle 11.30 Santa Messa alla Punta Tre Vescovi (2347 m), alle 12.30 pranzo al Rifugio Mombarone o al sacco (prenotazione allo 015 401960), alle 14.20 inizio discesa. Sosta con pesche e vino all'alpe Amburnero di Sotto (1412m) alle 14.30 rientro del primo volo in elicottero per Bocchetta di San Carlo ed in fine alle 20 cena di chiusura presso la Pro Loco di Graglai. Prenotazioni al 340 4087313 oppure 333 9714556.