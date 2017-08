Diego Bortolozzo vince, ma Jaqueline Xhaet incanta tutti ad 87 anni

VIVERONE - Diego Bortolozzo, 16 anni, di San Giorgio Canavese, studente al Liceo scientifico di Caluso, ha vinto la 48 edizione della traversata a nuoto del lago che bagna la provincia biellese, quella torinese e vercellese. Alle sue spalle, Marco Colombo, 36 anni, di Magenta. Al terzo posto è invece arrivato Andrea Pramaggiore, quarto Giulio Curatitoli, quinto Manuel De Canal. Al sesto posto assoluto la prima donna, Valeria Marmo, con il tempo di 53’10». Ben 83 gli iscritti, premiati dal sindaco Renzo Carisio e del consigliere regionale Vittorio Barazzotto, per un tragitto di circa 4 chilometri.

IMPRESA - Applausi per tutti e tanti premi per agonisti e appassionati. L'eroina della giornata, però, è stata Jaqueline Xhaet, decana della famiglia che gestisce il Lac et soleil dove si è svolta la manifestazione. La donna (87 anni) accompagnata da due figlie (Carole e Cristina) ha attraversato il lago in meno di due ore. La donna non è ovviamente nuova a questa impresa...

I primi tre arrivati (© Diario di Biella)