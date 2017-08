Non visita la figlia. E i genitori lo prendono a schiaffi

BIELLA - Preso a schiaffi perché non avrebbe visitato la bambina di una giovane coppia residente nel Comune di Mongrando. Sarebbe capitato ad un medico, 54 anni, ieri. L'uomo si è recato al Pronto soccorso dell'ospedale biellese, dove gli è stato consegnato un referto per le ferite (lievi) subite. Con il documento in mano il medico è poi andato dai carabinieri ai quali ha raccontato cosa gli è accaduto, presentando regolare denuncia. Ora saranno i militari a dove fare piena chiarezza sui fatti. L'aggressione sarebbe avvenuta perché il medico non avrebbe visitato la piccola per via dell'orario, oltre quello a disposizione del pubblico per le visite.