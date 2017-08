Scoppio in un palazzo di via Torino

BIELLA - Via Torino, nel tratto tra la rotonda di Piazza Adua e la rotonda vicina la sede dell'Unione Industriale, chiusa al traffico oggi pomeriggio, lunedì 7 agosto, dopo che si è registrata un'esplosione in un palazzo in via Torino 59. Dalle prime, quanto frammentarie notizie, l'esplosione è avvenuta nelle cantine dello stabile ed il fumo, derivante dal principio di incendio prodotto dall'esplosione, ha invaso l'intero condominio e una persona, lievemente intossicata dal fumo, è finita in ospedale. Per questioni di sicurezza, lo stabile è stato evacuato e gli occupanti stanno attendendo che terminino le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco. Sul posto, per mantenere l'ordine pubblico, anche diverse pattuglie della Polizia di Stato. Seguiranno aggiornamenti.

Scoppio e principio di incendio in Via Torino a Biella (© Diario di Biella)

Scoppio e principio di incendio in Via Torino a Biella (© Diario di Biella)

Scoppio e principio di incendio in Via Torino a Biella (© Diario di Biella)