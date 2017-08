Giovane raggirata con il trucco della falsa casa per le vacanze

CASTELLETTO CERVO - Affitta una casa per le vacanze, paga una caparra di 270 euro e si ritrova raggirata. Vittima dell'ennesima truffa on line una 23enne di Castelletto Cervo, che lo scorso mese di febbraio aveva preso contatto, in rete, con una donna di Aosta, Federica I., 36 anni. La proposta era allettante: a Salerno un'abitazione dove poter trascorrere qualche giorno al mare e a un prezzo vantaggioso. La giovane non aveva esitato e aveva subito inviato i soldi. Ora di partire per le vacanze, l'amara sorpresa. L'affittuaria, al momento di consegnare le chiavi della casa, si era resa irreperibile.

UNA NOTA TRUFFATRICE - Rivoltasi ai carabinieri per segnalare il raggiro, ai militari dell'Arma sono bastati pochi accertamenti per scoprire che la 36enne, pluripregiudicata, di colpi del genere ne aveva già messi a segno a decine, in tutta Italia. Da anni propone in affitto, on line, alloggi inesistenti. Ora è stata denunciata per truffa aggravata.