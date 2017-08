A Biella Ferragosto con i siti della Rete Museale Biellese

BIELLA - Lunedì 14 agosto alle 18, in vista del Ferragosto, alla Trappa di Sordevolo LabPerm presenta il concerto «Figurelle Orkestar». Dal cuore di Torino a uno dei luoghi più affascinanti del Biellese, per trascorrere una serata in piena, naturale energia. Il LabPerm di Domneicao Castaldo, laboratorio permanente di ricerca sull'arte dell'attore è una realtà attiva da vent'anni. Www.labperm.it. Informazioni: 334 77325333. Allo spettacolo seguirà la cena. Concertoe cena 25 € per i partecipanti possibilità di pernottare alla Trappa a costo ridotto, 15 E con prima colazione inclusa. A Ferragosto ci sarà anche l'apertura straordinaria del Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro, in occasione della Festa Patronale locale. Il museo sarà aperto, come ogni domenica, dalle 14 alle 19. Apertura anche per il Giardino Botanico di Oropa. A tutti i visitatori paganti verrà regalata una piantina e alle 15 è in programma il laboratorio per bambini «Astro-lab»: laboratorio gratuito rivolto ai piccoli astronomi che volessero costruire uno strumento antichissimo per ammirare i cieli di tutto il mondo. Si imparerà come sono fatte le stelle, si conosceranno le principali costellazioni del nostro emisfero e alcune storie legate ad esse, infine gli astronomi più grandicelli costruiranno l'astrolabio, strumento antichissimo su cui basare l'osservazione del cielo in qualsiasi giorno dell'anno e per i più piccini il micro telescopio. Alla stessa ora, visita guidata (inclusa nel biglietto d’ingresso) alle collezioni del Giardino Botanico. A seguire, come ogni domenica e festivi, la Tisana delle Quattro, degustazione gratuita degli Infusi del Giardino. Altre info: 015.2523058 – 331.1025960 – info@gboropa.it.