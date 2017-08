Rubava vino nei supermercati forando le confezioni di tetrapak

BIELLA - Aveva trovato un sistema ingegnoso per sottrarre vino nei supermercati. Armata di un paio di forbici, forava le confezioni di tetrapak e faceva scendere un po' di contenuto in una bottiglia di plastica, cercando di non farsi scorgere dagli altri clienti. L'ultima volta, lunedì scorso, O.N., 52 anni, residente in città e nota da tempo alle Forze dell'ordine per le sue intemperanze, è stata sorpresa dal personale di sorveglianza dell'Ipercoop, al Centro commerciale «Gli Orsi", di Biella. Bloccata da una guardia giurata, ha iniziato a dare in escandescenze, fino all'arrivo dei carabinieri. Quando i militari dell'Arma sono giunti sul posto, hanno trovato la donna in preda ai fumi dell'alcool e in stato confusionale, tanto che è stata fatta trasportare in ospedale da un'ambulanza del 118.

LA DENUNCIA - Ora è stata denunciata per tentato furto e porto abusivo di oggetto atto a offendere.