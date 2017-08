Vigliano: cede una tubatura del gas

VIGLIANO - Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 9 agosto, in via Piave, a Vigliano, per una fuga di gas. A percepire il forte odore di metano provenire da una condotta pubblica è stato un residente della zona, che ha dato immediatamente l'allarme. Sono stati in seguito i pompieri a scoprire che la fuoriuscita era stata causata da un cedimento della tubazione. Avvertiti i tecnici dell'azienda che rifornisce l'area, in pochi minuti il danno è stato riparato. E ancora due squadre dei vigili del fuoco, questa volta del distaccamento di Ponzone, sono entrate in azione in frazione Vioglio, a Soprana, per spegnere un principio di incendio che aveva interessato il tetto di un'abitazione. Il loro pronto intervento ha permesso di contenere i danni ed evitare che il resto dell'abitazione venisse avvolta dalle fiamme. Ora sono in corso accertamenti per scoprire le cause del rogo.