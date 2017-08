La Conca di Oropa tra suoni in quota e natura lussureggiante

BIELLA - Da una valle all’altra, il MontagnaFEST 2017 si sposta e approda in Valle Oropa per due appuntamenti in programma domenica 13 agosto. Torna, alle 15, al Giardino Botanico, Angelo Alberta, l'esploratore più preparato e curioso del mondo, in procinto di partire per una delle sue mirabolanti spedizioni: dopo aver indagato il mondo della botanica, l’attenzione si sposta sul mondo degli animali per un nuovo «Viaggio incredibile nella natura». La visita guidata spettacolare è gratuita per tutti coloro che acquisteranno il biglietto di ingresso al Giardino (intero 5€, ridotto 3€, famiglia 8€). Per chi invece preferirà vivere un’indimenticabile esperienza in quota, «Suoni oltre le nuvole» promosso da Biella Jazz Club ha in serbo un’appuntamento unico nel suo genere: il concerto dei Torpedo Blu, in programma alle 15.30, lungo il sentiero che conduce al Colle del Limbo, un luogo incantevole per immergersi in un panorama mozzafiato. Il ritrovo per i partecipanti sarà alle 14 davanti al rifugio Savoia, la partenza per il breve cammino di avvicinamento (30 minuti di percorso, in lieve pendenza, si consigliano calzature sportive) sarà alle 14.30 accompagnati dal direttore del giardino Botanico di Oropa Fabrizio Bottelli. Giunti al luogo del concerto, non resterà che prendere posto e apprezzare l’esibizione dei «Torpedo blu» ovvero Anais Drago (violino) e Giacomo Jack Lamura (chitarra e voce), due giovani musicisti con già importanti e svariate esperienze live nei più diversi ambiti. Il loro programma propone un viaggio nel tempo attraverso la storia della musica cantautorale italiana, da Modugno a Battisti, da Tenco a Dalla, da Buscaglione a Bennato, De Gregori, De Andrè e Conte e tanti altri, reinterpretando i brani con eleganti arrangiamenti acustici che strizzano spesso l'occhio al jazz ed allo swing, col solo ausilio dei due strumenti suonati. Uno spettacolo elegante e raffinato per chi ama la musica d'autore e per tutti quelli che sanno ascoltare, impreziosito in questa occasione dalla location inedita e decisamente fuori dal comune.

Ferragosto di «Suoni oltre le nuvole» a Oropa Sport

Martedì 15 agosto il programma di MontagnaFest riserva quella che ormai si consolida come una tradizione del Ferragosto nel Biellese, la musica dal vivo a Oropa Sport. Ad accompagnare il pomeriggio di escursionisti, turisti e appassionati sarà lo sterminato repertorio pop dei PopUp che al motto di «it's only Pop but we like it» sapranno rendere una giornata di festa in montagna ancora più speciale. Riccardo Ruggeri (voce), Martino Pini (chitarra) e Maurino Dellacqua (percussioni) imbracceranno alle 15 i i rispettivi strumenti e reinterpreteranno in chiave acustica grandi successi internazionali della popular music passando dai cantautori alla dance del momento. Un live divertente fatto di improvvisazione ed interazione col pubblico, per ascoltare, ballare e cantare insieme. Per informazioni: www.montagnafest.it. Ogni aggiornamento su www.facebook.com/MontagnaFEST.