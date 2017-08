Lavori e disagi stradali, Cavicchioli: «Grazie operai che lavorate anche sotto il sole»

BIELLA - Sono state settimane particolarmente calde dal punto di vista meteorologico in città. Ma sono state anche particolarmente intense sul fronte dei lavori pubblici, con interventi su strade, giardini e aree verdi, marciapiedi e con i due maxi-cantieri di Funicolare e parcheggio ex Boglietti. Per questo il sindaco Marco Cavicchioli e i due assessori Sergio Leone e Valeria Varnero hanno preso carta e penna per ringraziare con una lettera aperta tutti gli addetti delle imprese che, nonostante le temperature, hanno lavorato sodo per terminare le opere nei tempi stabiliti. Ecco la loro lettera.

IL TESTO - «Non deve essere facile lavorare in un cantiere edile o asfaltare una strada quando le temperature superano i 30 gradi. Questa è la situazione che hanno dovuto affrontare nei giorni scorsi lavoratori delle tante ditte biellesi e non all'opera nei vari cantieri che il Comune di Biella ha appaltato in questo mesi. Agli addetti al cantiere del parcheggio multipiano ex Boglietti, a quelli che stanno lavorando in via Rosazza, in salita San Giuseppe, al cantiere della Funicolare, a coloro che hanno da poco terminato il rifacimento del ponte della Torrazza al Piazzo, a quelli che stanno portando avanti i lavori per i parchi giochi e le piastre polisportive disseminate nei quartieri, agli addetti che stanno asfaltando le tante strade della città in questi mesi di luglio e di agosto infuocati, va il ringranziamento nostro e di tutta l'amministrazione per il grande impegno profuso, con l'obiettivo di consegnare alla cittadinanza i lavori terminati e collaudati delle opere programmate. Con la fine di questa settimana alcuni cantieri si fermeranno per qualche giorno di ferie. La ripresa in forze è prevista verso la fine del mese di agosto, altri come il cantiere del parcheggio ex Boglietti riprenderanno molto prima. A tutti i lavoratori va il ringraziamento per la loro opera e un augurio di buon riposo».