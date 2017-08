A Viverone tutto pronto per «Cantacammingustando»

VIVERONE - Conto alla rovescia per l’evento di fine agosto per gli amanti del gusto. Un percorso enogastronomico per grandi e piccini sulle pendici delle colline che adornano il lago di Viverone ove si estendono i vitigni dell’Erbaluce DOCG. Domenica 27 agosto dallee 10.30 potrete così gustare direttamente nelle cantine di produzione il prezioso vino accompagnato da piatti locali e musica dal vivo. Ecco il percorso completo: inizio percorso presso il locale Polivalente di Viverone dove si troverà la cassa per l'acquisto dei buoni e la consegna di tasca e bicchiere. Aperitico di benvenuto, seconda tappa all'azienda vitivinicola Pozzo Elisa produttrice di Erbaluce, Spumante, Canavese rosso, antipasti e stuzzichini. In zona Ricetto sosta panoramica con didattica paesaggistica, gorgonzala e stuzzichini. Quarta tappa all'Azienda vitivinicola Pastoris Massimo produttore di Erbaluce, Canavese Nebbiolo e Rosato, primi: agnolotti al ragù, risotto all'erbaluce. All'azienda vitivinicola Zaniboni Paolo produttore di Erbaluce, Spumante e Canavese rosso, secondo con grigliata di carne., ed ancora all'Azienda vitivinicola Cella grande produttrice di erbaluce e spumante, la tappa dei dolci. In dine all'Agorà caffè, pusa-caffè con le associazioni Vita Tre e La Crota Banchetti di prodotti tipici. Prenotarsi è facile: telefonate al 347 1673421 - 327 1279675 o via email: proloco.viverone@hotmail.com.