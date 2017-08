Cossato, conto alla rovescia per la festa dell'Assunta

COSSATO – Ferragosto e dintorni sono giorni importanti per la città. Martedì 15 agosto oltre alla celebrazione della festa di Santa Maria Assunta, anticipata dalla processione della sera di lunedì 14 agosto prima presieduta dal neo vescovo di Casale Monferrato, Gianni Sacchi, a Cossato si terrà l'inaugurazione delle nuove panchine in piazza Chiesa e l'intitolazione dell'attuale via Chiesa a don Felice Bertola. Il 16 agosto, invece, il tradizionale appuntamento con la Fiera di San Rocco, che quest'anno vedrà la presenza di circa 150 banchetti tra via Mazzini e via Martiri della Libertà. Coinvolte anche via La Marmora, via Ranzoni e le piazze Tempia, Perotti e Angiono. Sempre in questi giorni in città è arrivato il Luna Park ed anche il 23 agosto il mercato non alimentare sarà spostato lungo le vie del centro cittadino. Il Luna Park resterà in funzione fino a martedì 22 agosto. I fuochi artificiali, a cura dei giostrai, avranno luogo intorno alle 23 di lunedì 21 agosto, o la sera successiva, in caso di maltempo.