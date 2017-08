Ferragosto a teatro al Lanificio Botto di Miagliano con «Ritratto di famiglia reale»

MIAGLIANO – Al Lanificio Botto è tempo di spettacolo nell'ambito del progetto Wool Experience 2017. Il 15 agosto alle 18 andrà in scena grazie a Lume Teatro di Milano, «Ritratto di famiglia reale» con la regia di Lorenzo Ponte. Una realtà giovane, di artisti neodiplomati nelle più importanti accademie teatrali milanesi, presenta uno studio su Amleto in Residenza tra Sagliano Micca e Miagliano. Lume teatro (Laboratorio Universitario Metropolitano) è una realtà nata all’interno del centro sociale Lume. È composta da diversi studenti delle principali accademie teatrali milanesi che già durante gli studi hanno voluto investire il loro tempo nell’incontrare il pubblico per crescere e dare un contributo culturale e politico alla realtà di Lume. Lume teatro è nato in uno spazio non convenzionale e unico nel panorama milanese: una cripta sotterranea in pietra. Lo spazio suggestivo e le proposte che ospita attraggono principalmente gli studenti dell’Università Statale che si trova a pochi passi dal centro sociale. In questo modo ci si ritrova davanti un pubblico che, pur non frequentando assiduamente il teatro, è affamato e desideroso di animare quel luogo, lontano dal consumo culturale di massa dei giorni nostri. Purtroppo il 26 luglio 2017 questa realtà è stata chiusa e i ragazzi costretti a sgomberare. La loro passione però, malgrado l’incertezza del momento, continua e il progetto va avanti. Prenotazioni WhatsApp: 347 2512850, amicidellalana@gmail.com, lumeteatro.mi@gmail.com.