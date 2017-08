A Masserano si festeggia il Principato

MASSERANO - Il 13 agosto 1598 è il giorno della prima incoronazione a Principe di Masserano di Francesco Filiberto Ferrero Fieschi. In questa occasione il Polo Museale Masseranese aprirà con orario continuato dalle 14.30 alle 22.30. Sarà un modo per ammirare la bellissima Reggia in notturna, inoltre sarà aperta straordinariamente la sala del trono. Alle 19.30 «Prosit al Castello», un divertente gioco per coppie basato su degustazioni ed indovinelli di vini. Partner dell'evento Tenute Sella e la coppia vincitrice si aggiudicherà una cena alla Locanda del Gallo Storto di Masserano. Prezzo gioco 8 euro a coppia, la prenotazione è gradita. L'apertura prolungata è anche dovuta alla chiusura del Museo il 15 agosto. Continua inoltre «Da Biella Piazzo a Masserano: i Palazzi dei Ferrero e dei La Marmora»​ l'apertura del Polo Museale Masseranese in collaborazione con Palazzo Lamarmora, questa iniziativa durerà fino a domenica 1 ottobre in occasione dell'edizione 2017 della Rete Museale Biellese. Chi presenta i corrispettivi biglietti nelle due biglietterie avrà diritto ad una riduzione: 4 euro anziché 5 euro. Per informazioni: associazionedonbarale@gmail.com.