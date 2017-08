Valle Mosso: salta la connessione telefonica

Valle Mosso - Frazione Simone, a Valle Mosso, è rimasta senza collegamento telefonico per tutta la notte. Ieri sera, venerdì 11 agosto, infatti, un cavo dell'energia elettrica si è staccato dai supporti finendo su una linea della Telecom. La fiammata è stata notata dai residenti della zona, che hanno chiamato la centrale operativa dei Vigili del fuoco. La squadra, giunta sul posto, ha messo in sicurezza l'area per evitare ulteriori disagi. Nella giornata di oggi la linea telefonica verrà ripristinata.