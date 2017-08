Ferragosto 2017 all'Oasi Zegna

BIELLA – Un fine settimana prolungato da dedicare alle attività outdoor e alla scoperta dei sapori dl territorio nell'Oasi Zegna, una montagna affascinante con una conformazione naturale del territorio che permette di viverla in maniera slow. L'ideale è immergersi completamente nella natura per trarne i maggiori benefici. Una montagna aperta a tutti, in particolar modo alle famiglie, ma anche agli sportivi più incalliti, con tante attività e iniziative tra sport, natura, divertimento.

E' il momento ideale per celebrare l’Oasi del Gusto con degustazioni di prodotti tipici ed eccellenze del territorio, abbinati a menù speciali studiati ad hoc dagli chef locali a cura del Consorzio Turistico Oasi Zegna. Per il divertimento di grandi e piccini aperto il Parco Avventura di Veglio, con oltre 90 piattaforme sospese su rami secolari, passerelle, ponti tibetani, liane e scale e anche lo speciale Up2tree per cimentarsi con la vera arrampicata su albero. Avventura e divertimento proseguono a Bielmonte con il Rolba run, una pista di bob su rotelle, una discesa di 640 metri, animata da tornanti, con partenza dalla cima del Monte Marca. Sempre a Bielmonte i più piccoli possono vivere emozioni tranquille al nuovo Baby Park Emozioni e al Centro Equestre dove i bambini sono protagonisti del battesimo della sella, un rituale di approccio al cavallo per prendere confidenza e vincere le paure iniziali. Per informazioni: www.oasizegna.com.