Biellese di 24 anni muore a Ventimiglia

BIELLA - Dramma nelle acque di Ventimiglia, dove una ragazza biellese, di appena 24 anni, è morta dopo aver fatto un bagno in mare. Giulia Gastaldi, questo il nome della vittima, era in vacanza con il fidanzato quando, per cause ancora in via di accertamento, ha accusato un malore. Soccorsa dallo stesso compagno, insieme a personale dei bagni e uomini della Guardia Costiera, era stata trasportata in ospedale.

LUTTO - Nella notte il decesso, ancora inspiegabile. Non è ancora chiaro se, mentre nuotava, sia stata colta da una congestione. Il giovane che era con lei l'aveva persa un attimo di vista e in seguito si era accorto che era finita sottacqua. Ora sono in corso accertamenti per dare un perchè alla morta di Giulia, già studentessa del Liceo Scientifico e laureata recentemente al Politecnico di Torino. E Biella, in queste ore, piange anche la scomparsa della moglie di Roberto Merli, responsabile del reparto di psichiatria dell'ospedale di Ponderano. La donna lascia, oltre al marito, un figlio adolescente.